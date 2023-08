Attelage de remorque: L’attelage de remorque peut-il rester en place de façon permanente?

Si l’attelage est encore en place lorsque vous vous garez, il faut évidemment y penser, le capteur de stationnement n’étant généralement pas d’une grande aide. Et contrairement à une opinion répandue, il n’est pas nécessaire de mettre un cache sur la boule d’attelage lorsque celle-ci n’est pas utilisée. C’est certes conseillé pour éviter les dépôts de saleté et la formation de rouille, de même que les dommages de manœuvre et les hématomes au niveau des tibias des passants qui ne voient pas l’attelage, mais ce n’est pas obligatoire.