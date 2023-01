Guerre en Ukraine : L’attente angoissée des habitants d’un immeuble de Dnipro ciblé par une frappe

«J’ai entendu une forte explosion (…) Tout le monde a commencé à m’appeler pour me dire que c’était moi», se souvient Roman Jouravsky, debout près des ruines fumantes. Il s’est alors précipité pour rentrer. «J’ai vu une image terrible. Tout était couvert de fumée et de poussière», dit-il. Il a vérifié l’hôpital voisin – aucune trace de sa mère. Il a néanmoins été ému du soutien reçu. Même des étrangers ayant vécu des expériences similaires l’ont appelé, prêts à aider. «Je voudrais dire à chacun que je suis très reconnaissant», lance-t-il.

«État de stupeur»

Autour de lui, les secouristes continuent de fouiller les décombres. Des tentes ont été montées dans lesquelles des volontaires distribuent boissons chaudes et nourriture. Laryssa Borysenko est la cheffe de l’équipe cynophile déployée sur le site. Ses chiens ont retrouvé six corps, et elle espère toujours retrouver des survivants. «Nous travaillons ici depuis 19 ou 20 heures, sans dormir et sans repos», indique-t-elle.