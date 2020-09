Traquer le travail au noir

D’abord parce que tout changement de loi est soumis à un délai légal de recours après publication des résultats dans la feuille d’avis officiel. Cette publication est prévue le 2 octobre et le délai courra jusqu’au 8 du même mois. Ensuite, il faudra rédiger un règlement d’application, qui devrait être entériné rapidement par l’Exécutif cantonal. Parallèlement, le Conseil de surveillance du marché de l’emploi - qui réunit syndicats, patronat et Etat – doit aussi se prononcer sur la mise en oeuvre de l’initiative acceptée par plus de 58% des Genevois et sur ses mesures d’accompagnement. «Avec l’instauration d’un salaire minimum, la question de la traque du travail au noir sera centrale», prévient le porte-parole du Département cantonal de l’emploi, Laurent Paoliello. La directrice adjointe du Département des associations de la FER, Nathalie Bloch, abonde: «Les contrôles devront être amplifiés et cela pourrait prendre du temps».