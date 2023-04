Tourisme: L’Attila pourra à nouveau voguer sur le lac de Bienne

À la fin de la première saison, les problèmes ont toutefois commencé. Lorsque la pandémie s’est calmée, les frontières ont été ouvertes et l’envie de voyager au loin est revenue. «On ne s’attendait pas à ce que les clients repartent aussi vite à l’étranger», explique Richard Hurni, président du conseil d'administration et co-initiateur du projet. Après de nouveaux investissements et des changements à la gouvernance, le bateau peut naviguer plus sereinement.