Canton de Neuchâtel: L’attitude de deux élues a agacé les manifestants du secteur social

A l’appel de divers syndicats et des institutions qui les emploient, 300 employés du secteur social neuchâtelois ont fait entendre leurs revendications aux autorités, mercredi dans le chef-lieu. En marge d’une rencontre entre leurs représentants et ceux du gouvernement, les travailleurs sociaux souhaitaient clôturer leur manifestation par la remise d’une pétition signée par 85% d’entre eux. Lassées d’attendre la fin des discours qui leur étaient adressés, Florence Nater et Crystel Graf ont quitté la cour du château sans accuser réception de la pétition, suscitant colère et incompréhension dans le camp des manifestants.