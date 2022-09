Décès d’Elizabeth II : L’attitude de Harry et Meghan exaspère leurs détracteurs, et pourtant…

De nombreux admirateurs de la famille royale critiquent vertement le fait que les Sussex se tiennent très souvent la main, alors que le protocole l’interdit. Or, les deux tourtereaux sont dans leur bon droit.

Elizabeth II et son successeur Charles III ont beau être au centre des événements au Royaume-Uni, ce sont bien Harry et Meghan qui attirent tous les regards. À chaque sortie des Sussex, les fans et les détracteurs du couple se volent dans les plumes sur les réseaux sociaux. Dernière polémique en date: la propension des deux époux à marcher main dans la main. Samedi lors d’une apparition surprise de William, Kate, Harry et Meghan à Windsor, les Sussex ne se sont que rarement décollés l’un de l’autre.

L’ex-actrice américaine a notamment été vue en train de caresser le dos de son mari pendant que celui-ci découvrait les fleurs et hommages déposés pour sa grand-mère. À chacun de ses déplacements, le couple se tenait par la main, tandis que William et Kate prenaient soin de ne pas se toucher. Le protocole royal déconseille en effet fortement toute «démonstration publique d’affection». En 74 ans de mariage, Élisabeth II et le prince Philip ne se sont que très rarement tenu la main en public et tenaient à ce que leur famille fasse de même, expliquait «Vanity Fair» en 2020.

Il est donc rare de voir Kate et William échanger un baiser ou Charles et Camilla se tenir par la main. Harry et Meghan, eux, se sont toujours montrés plus tactiles, et d’autant plus depuis qu’ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale. Mercredi, en quittant Westminster Hall après la procession grave et solennelle, les Sussex se tenaient par la main. Cette image n’a pas manqué de faire bondir les détracteurs du couple, qui l’accusent d’avoir manqué de respect à la reine.

«La famille royale quitte notre reine bien-aimée avec grâce et dignité, sauf Harry et Meghan qui ne peuvent s’empêcher de se tenir la main tels des adolescents enamourés», a notamment réagi une internaute. «Ils ne peuvent pas garder leurs mains pour eux pendant 2 secondes pour pleurer la reine???» a tempêté une autre twitto. «J’ai bien vu ou Harry et Meghan se tiennent vraiment la main en quittant Westminster Hall? Ils n’ont donc aucune idée de la manière de se comporter correctement?» a écrit un utilisateur.

Les défenseurs du couple ont tôt fait de contre-attaquer avec une photo de Zara Phillips, fille de la princesse Anne, tenant la main de son époux Mike Tindall. Et de dénoncer un acharnement contre les Sussex. «Donc Harry et Meghan qui se tiennent la main, c’était déplacé et irrespectueux. Étrangement, ceci ne pose pas de problème», a réagi une internaute.

«Quand Meghan et Harry se tiennent la main, ils cherchent à attirer l’attention et ne peuvent respecter le protocole, mais on ne dit rien quand il s’agit du reste de la famille… étrange», a ironisé une autre twitto.

Expert en langage corporel, Inbaal Honigman explique à Express.co.uk que les Sussex n’étaient pas tenus de respecter le protocole, étant donné qu’ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale. «Harry et Meghan sont des proches en deuil et n’ont aucune obligation de suivre le protocole royal. Ils marchent main dans la main comme des citoyens ordinaires. Leurs mains sont là pour se soutenir émotionnellement pendant ce deuil», explique-t-il.