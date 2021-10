Nathalie de "L’amour est dans pré" choque les internautes

«L’amour est dans pré» : L’attitude de Nathalie choque les internautes

«Tu étais le moins moche du lot»: l’épisode diffusé lundi soir sur M6 a été marqué par les phrases assassines que l’éleveuse a assénées à ses prétendants.

Dans la voiture en provenance de la gare, Nathalie a expliqué de manière très directe à son prétendant pourquoi elle l’avait choisi parmi une longue liste: «J’en ai tellement eu, on va dire que tu étais le moins moche du lot», lui a-t-elle lancé. Avant cette charmante explication, l’éleveuse avait déjà mis les points sur les i à son potentiel futur compagnon: «C’est la vie à la ferme là où tu es, t’es pas aux Baléares. Je ne cherche pas un agriculteur, mais je ne cherche pas un fainéant non plus. On ne s’engage pas avec des gens quand on ne connaît pas leur métier.»