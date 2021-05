Conflit israélo-palestinien : L’attitude des États-Unis suscite l’incompréhension

Les États-Unis se sont opposés lundi, pour la 3e fois en une semaine, à l’adoption d’une déclaration du Conseil de sécurité de l’ONU qui appelait à «une cessation des violences» et à «la protection des civils, notamment les enfants».

Importance d’une position unie

L’Assemblée générale de l’ONU tiendra jeudi à 14H00 GMT un débat public en personne sur le conflit israélo-palestinien, a annoncé pour sa part le porte-parole de l’Assemblée générale de l’ONU, Brenden Varma. Cette session, qui ne devrait pas donner lieu à l’adoption d’un texte, a été demandée par le Niger et l’Algérie, en leur capacité respective de présidents en exercice de l’Organisation de la Coopération Islamique et du Groupe arabe à l’ONU, a-t-il précisé lors du même point-presse.

Le projet de texte soumis au Conseil de sécurité, obtenu par l’AFP, exprimait «la grave préoccupation» du Conseil face à la crise et dénonçait les «possibles expulsions» de familles palestiniennes à Jérusalem-Est, appelant à éviter les «actions unilatérales» qui aggravent les tensions. La déclaration saluait aussi les efforts internationaux pour une désescalade, sans mentionner les États-Unis, et réitérait le soutien du Conseil à une solution négociée en faveur de deux États, Israël et la Palestine, vivant «côte à côte en paix» dans des «frontières reconnues et sécurisées».