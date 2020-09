Elles voulaient des sensations fortes, elles en ont eu pour leur argent. Vingt personnes en visite dans un parc d’attractions de Wuxi (près de Shanghai) étaient en plein tour de montagnes russes quand un dysfonctionnement est survenu. La panne est survenue au plus mauvais moment: les wagons se trouvaient au milieu de la plus haute courbe de l’attraction. Du coup, ses occupants se sont retrouvés coincés la tête en bas.

Leur calvaire a semblé interminable, puisque l’opération de secours a duré environ une heure. «Le personnel sur place a immédiatement activé le plan d’urgence et fait en sorte que les touristes bloqués quittent la zone de l’installation de manière sûre et ordonnée», a fait savoir la direction du Rongchuang Amusement Park, citée par le «Daily Mail». Personne n’a été blessé lors de l’incident, et une enquête a été ouverte.