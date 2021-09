Emploi : L’attribution des places d’apprentissage s’est bien passée

Fin août 2021, 2400 contrats d’apprentissage de plus ont été signés dans toute la Suisse par rapport à 2020, pour un total de 75’200.

Par rapport à la même époque en 2020, une augmentation du nombre de contrats d’apprentissage a été principalement enregistrée en Suisse romande et au Tessin. Ce sont plutôt les domaines de la santé et du social et de la logistique qui accueillent davantage d’apprentis. Certains cantons signalent un recul du nombre de contrats signés dans le domaine de l’hôtellerie-restauration. Cette branche a particulièrement souffert des mesures destinées à enrayer la pandémie. Les entreprises concernées disposent encore de quelques semaines pour pourvoir les places vacantes et ont ainsi une chance de rattraper le retard en matière de contrats signés.