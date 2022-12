Audi RS e-tron: L’Audi 100% électrique face à l’épreuve du froid au cercle polaire

Dans les jours qui précèdent Noël, le Père Noël a traditionnellement fort à faire. Sa tâche principale consiste à s’assurer que tous les cadeaux soient déposés sous le sapin de Noël à temps pour les fêtes. Mais comme le Père Noël habite à Rovaniemi, en Finlande, et qu'il ne peut pas livrer personnellement tous les cadeaux sur son traîneau rouge et or, toute aide est la bienvenue. C’est pourquoi nous avons fait un aller-retour d’environ 1800 kilomètres du marché de Noël d’Helsinki au village du Père Noël situé au cercle polaire, en Audi RS e-tron GT électrique pour lui prêter main forte.

646 rennes sous le capot

Un élégant traîneau

Grâce à sa suspension pneumatique adaptative de série, la berline de tourisme arrive à concilier à merveille tenue de route et confort. Le conducteur a l'impression de flotter sur la neige fraîche tel le Père Noël dans son traîneau. À l'intérieur, le «petit assistant du Père Noël» a également de quoi convaincre par son côté haut de gamme. Au niveau du style, des commandes et du toucher, c’est indéniablement du Audi. Deux grands écrans permettent de garder le contrôle – le système audio nous a, par exemple, permis de nous mettre dans l'ambiance dès le départ, grâce à une chaîne locale de Noël.

De la place pour les cadeaux de Noël

Avec une contenance de 405 litres, le volume du coffre est également tout à fait correct pour une berline, qui dispose également d’un petit «frunk» de 85 litres à l’avant. Il est possible de charger le double en condamnant les sièges arrière – à condition toutefois qu’il s’agisse de petits cadeaux de Noël et non de volumineux bagages. Il y avait désormais 900 kilomètres à parcourir dans l’autre sens, en direction d’Helsinki. Un trajet effectué en un éclair, ce qui nous a amené, le temps d’un instant, à considérer postuler pour ce travail à plein temps. La seule chose qui nous en empêche est peut-être le prix de notre traîneau noir (149’400 francs). Malheureusement, on ne nous a pas fait cadeau de l’Audi RS e-tron GT à la fin de notre tournée.