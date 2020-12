L’Audi Q5 Sportback est dans les starting-blocks

Après les Audi Q8 et Q3 Sportback, le Q5 Sportback est le troisième SUV coupé de la firme d’Ingolstadt. Visuellement, il se distingue du Q5, plus anguleux, par sa ligne de toit plus fuyante à l’arrière. Sa forme plus élancée entraîne une réduction de la garde au toit pour les passagers arrière de six millimètres et une perte de dix litres au niveau du volume du coffre, qui est désormais de 510 litres. En rabattant les sièges arrière, il offre une contenance de 1480 litres, soit 40 litres de moins que dans le modèle standard.