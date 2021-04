Cinéma : L’audience de la cérémonie des Oscars en chute libre

L’audience des Oscars version 2021 a chuté de 58% par rapport à l’année précédente. Seuls 9,85 millions de téléspectateurs ont assisté à la cérémonie.

Getty Images via AFP

L’audience de la dernière édition des Oscars s’est effondrée avec un score de 9,85 millions de téléspectateurs aux États-Unis, une chute de plus de 58% par rapport à l’année précédente et un plus bas historique, selon les chiffres communiqués par la chaîne ABC qui diffusait la cérémonie.