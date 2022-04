Vatican : L’audience du pape fait son retour

Pour le plus grand bonheur des fidèles, la «Papamobile» a de nouveau sillonné les allées de la place Saint-Pierre à Rome encore ornée des décorations de Pâques.

Tradition

Chaque mercredi, lors de l’audience générale, les fidèles sont invités à entendre un extrait de la Bible et un commentaire lu en italien par le souverain pontife puis traduit en une dizaine de langues. En raison de la crise sanitaire, ce rendez-vous hebdomadaire n’avait plus eu lieu sur la place Saint-Pierre depuis février 2020.

Fidèles aux anges

«Ce qui me frappe depuis qu’on est arrivés, c’est cette foule de jeunes. Parfois on voit peu de jeunes dans nos églises, et le fait de les voir aussi nombreux et motivés montre que la relève est là», poursuit-elle. «Il fait beau, tout s’y prête. C’est une renaissance», ajoute son mari, Alain.