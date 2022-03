Maltraitances à Mancy – L’audit externe dédouane la conseillère d’Etat Anne Emery-Torracinta

Les deux experts mandatés par le Département de l’instruction publique (DIP) ont rendu public leur rapport sur le Foyer de Mancy jeudi matin. Le document doit faire la lumière sur les dysfonctionnements et les maltraitances dans cette institution pour jeunes autistes. Les conclusions du rapport communiquées par le département font état de «état de problèmes liés à la mise en place même du foyer, à l'absence de projet institutionnel, à des infrastructures peu adaptées, à un personnel insuffisamment formé et encadré, avec un turn-over important, ainsi qu'une communication désordonnée et peu structurée».