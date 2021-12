Sion – L’audit qui montre que la justice valaisanne peut mieux faire

Quelque 700 affair e s e n 2012, pas moins de 1500 à la fin de 2020 : le no mbre de dossiers en souffrance auprès de la justice valaisanne a doublé en seulement huit ans. Et pourtant, le s nouveaux cas sont demeuré s stable s . C’est donc bien la longueur des procédures qui a augmenté au fil des ans.

Conscient du problème, le Grand Conseil a augmenté le nombre de postes dévolus à sa justice , cette année, dans une proportion rare. U ne juge au Tribunal cantonal (TC) et deux juge s s uppléants ont été engagés , e t ce vendredi, le Grand Conseil devra dire s’il accepte la création de 2,5 ETP supplémentaires pour le Tribunal des mineurs et le T C . Reste qu’en matière d ’ efficience globale , on décernera la mention « peu t mieux faire » à la justice du « Vieux-Pays » .