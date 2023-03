Etats-Unis: L’audition du boss de TikTok, menacé d’interdiction, a débuté

Shou Chew, le patron de TikTok, filiale du groupe chinois ByteDance, est auditionné jeudi par des élus du Congrès américain qui l’accusent de mettre en danger la sécurité nationale et la santé de ses utilisateurs. «ByteDance est redevable au Parti communiste chinois et ByteDance et TikTok, c’est la même chose», a déclaré d’emblée Cathy McMorris Rodgers, la présidente de la puissante commission parlementaire.