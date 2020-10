Genève : L’aumônier faisait le facteur pour un détenu

Un homme d’Eglise a été condamné pour avoir sorti de la prison de Champ-Dollon des courriers susceptibles de faire capoter une enquête.

L’humanité d’un prêtre lui aura coûté cher. Ce septuagénaire, aumônier à la prison de Champ-Dollon, a été jugé pour avoir transmis la correspondance d’un détenu à sa femme, comme le relatent «Le Temps» et la «Tribune de Genève». Le prélat a écopé de 9 mois de prison avec sursis vendredi. S’étant pris d’affection pour ce trader, fervent catholique, accusé d’escroquerie et de faux dans les titres, l’homme d’Eglise a sorti discrètement des courriers de la cellule du prévenu entre décembre 2019 et février 2020.