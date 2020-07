France

Laura et Nikola vont être parents

Les candidats de téléréalité ont annoncé l’heureuse nouvelle sur Instagram. La naissance est prévue pour la fin de l’année..

Les choses semblent enfin s’être stabilisées entre Laura Lempika et Nikola Lozina. Après deux ans de relation ponctués de plusieurs ruptures, les jeunes gens se sont fiancés et s’apprêtent à fonder une famille. «C’est avec une immense joie et beaucoup d’émotion qu’après quatre longs mois d’attente, je vous annonce que bientôt nous serons trois. Bientôt une nouvelle page s’écrit, la plus belle réussite de ma vie», a écrit la Française de 31 ans sur Instagram en légende d’une photo la montrant avec son homme et affichant déjà un petit ventre rond.