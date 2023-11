Laure et Matthieu justifient l’exposition de Lya sur les réseaux

Exposer la frimousse de son innocente progéniture sur les réseaux sociaux fait débat. Certains estiment qu’il faut protéger l’intimité des enfants dans l’univers numérique, d’autres pas. Comme Laure et Matthieu, qui participent actuellement à «Mamans & célèbres» sur TFX et qui publient régulièrement des images de leur petite Lya, née en août 2021, à leurs 800’000 abonnés sur Instagram.

«On y a beaucoup réfléchi. On en a beaucoup parlé, notamment aux gens autour de nous qui étaient déjà sur les réseaux sociaux et exposaient aussi leurs enfants», a assuré Matthieu à «Télé-Loisirs». Pour le Normand, qui a rencontré sa femme lors de la saison 5 de «Mariés au premier regard» , c’était la moindre des choses que son couple devait au public. «Notre amour est né à la télé. On s’est dit qu’on devait montrer la suite aux gens sur les réseaux. On leur devait un peu ça», a-t-il expliqué.

Reste que le jeune papa, dans la trentaine, est conscient que ce choix pourrait, à un moment donné, perturber sa fille. «Là, pour l’instant, on en profite et on partage quelques moments de famille. Mais on ne veut pas que ça ait un impact négatif sur elle, donc on arrêtera dans peu de temps», a-t-il promis.