Royaume-Uni : Lauren, 25 ans, a filmé son propre meurtre

Un Britannique de 27 ans est actuellement jugé pour avoir poignardé, étranglé et écrasé sa petite amie lors d’une crise psychotique. La victime a tout enregistré.

«Elle essayait juste de s’occuper de lui dans cet état désordonné dû au cannabis. Au début de l’enregistrement, on l’entend rire et l’accusé lui reproche de se moquer de lui», a expliqué la procureure Deborah Gould lors de sa première intervention face au jury. L’enregistrement tournait depuis neuf minutes quand Jake Notman s’est mis à agresser physiquement sa petite amie, essayant de l’étrangler. Une minute plus tard, Lauren a appelé sa tante à l’aide avec un autre téléphone. «L’audio a enregistré les cris de Lauren et ses appels au secours», a détaillé la procureure.