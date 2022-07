Série TV : Laurent Kérusoré s’inquiète pour son avenir

À l’approche de l’arrêt de «Plus belle la vie», l’acteur révélé dans le feuilleton pense que la suite de sa carrière sera compliquée.

Il faut dire que le Français a vu sa carrière décoller en 2005, en incarnant Thomas Marci, l’un des personnages phare du Mistral. «Cet arrêt est douloureux car en 18 ans, ma vie s’est construite autour de la série: les voyages, les rendez-vous, explique-t-il. En 18 ans, on se crée une famille, des amis, des habitudes… Là, je vais en profiter pour voyager mais je serai de retour en janvier, on sait jamais. Je ne veux cependant pas me plaindre, car j’ai pu vivre 18 ans sans ne jamais chercher du boulot, mais je suis intermittent, c’est le jeu; mais émotionnellement parlant, ce sera compliqué quand même.»