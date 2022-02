Romance : Laurent Ruquier sort bel et bien avec un Apollon

L’animateur français est bien en couple avec l’influenceur Hugo Manos. Et leur relation dure depuis quatre ans.

Si le sportif, qui s’exhibe dénudé sur le Net, est très actif sur les réseaux sociaux, il n’en est pas de même pour son chéri, qui se déteste physiquement. Ce dernier, qui a fait son coming out à la fin des années 1990, s’efforce malgré tout d’apparaître parfois avec lui sur TikTok. «Laurent ne le fait pas avec un enthousiasme délirant, vraiment pas. Il le fait parce qu’il voit que ça me fait plaisir, que c’est quelqu’un de généreux et puis qu’il m’aime. Et il n’aime pas du tout exposer sa vie privée contrairement à moi», a ajouté celui qui avait été un parrain des «Anges de la téléréalité», lors de la saison 9, en 2017.