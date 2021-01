Concernant la production de l’huile de palme, Laurent Wehrli précise que cet accord contient des conditions en faveur de l’environnement qui en font un «un accord historique». Même des ONG en Indonésie ne sont pas favorables au référendum. «Les producteurs suisses non plus ne s’opposent pas à cet accord», relève-t-il. Le texte prévoit que seule l’huile de palme produite de manière durable et traçable bénéficiera des concessions tarifaires; «Jamais auparavant l’Indonésie n’avait fait de telles concessions à un autre partenaire commercial», s’est félicité le Vaudois.

Enfin, le président d’EconomieSuisse, Christoph Mäder, a défendu un texte qui «ouvre la porte à l’un des plus formidables marchés en Asie». Il a listé les secteurs dans lesquels il existait un potentiel pour les entreprises suisses: les machines, les médicaments, les montres, les produits médicaux, la finance, les assurances et les nouvelles technologies. Pour lui, un non à cet accord le 7 mars serait «un mauvais signal» pour le dynamisme et la vitalité de l’économie suisse sur la scène internationale.