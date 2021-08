Laury Thilleman ramasse des déchets et se fait allumer

Grèce : Laury Thilleman ramasse des déchets et doit se justifier

En vacances en Grèce, l’animatrice a profité d’une baignade pour collecter des détritus qui se trouvaient dans la mer. Son initiative est mal passée auprès de certains.

Sensible à la cause environnementale, Laury Thilleman ne supporte plus de voir les nombreux déchets qui polluent les mers et les océans. En mars 2021, elle avait encouragé ses abonnés à faire un geste pour la planète et les avait incités à ramasser les objets qu’ils trouvaient dans l’eau, comme elle le fait régulièrement. En vacances avec son mari, Juan Arbelaez, sur l’île grecque d’Elafónisos, l’ancienne Miss France a une fois encore montré l’exemple, mais les commentaires qu’elle a reçus n’étaient certainement pas ceux qu’elle attendait.

Certains internautes ont été agacés par la légende des photos postées sur Instagram par l’animatrice, qui s’est demandé quel monde l’humanité allait laisser à ses enfants. «Et si tu commençais par réduire le nombre de voyages que tu fais?» lui a rétorqué l’un d’eux, tandis qu’un autre lui a fait remarquer que l’engagement pour la planète c’était aussi baisser son empreinte carbone pour de bon et qu’elle ne devrait plus prendre l’avion pour ses voyages. «Faut juste être cohérent et ne pas faire de morale à la petite semaine alors qu’elle pollue 1000 fois que les petites gens», a écrit un troisième.

Sûre d’elle, Laury Thilleman, 30 ans, a répondu aux mauvaises langues par un long message dans lequel elle a expliqué qu’elle ne prenait plus l’avion pour se déplacer en France et qu’elle ne volait que quand un trajet en train n’était pas possible. «Lorsque nous sommes sur l’eau, nous optons pour un catamaran à voiles. Le reste du temps, nous parcourons la France et l’Europe tous les étés à bord de notre van retapé par nos soins et de manière la plus raisonnée possible», a-t-elle ajouté. Elle a conclu son message avec un petit tacle: «Pensez à revoir vos actions individuelles plutôt que de critiquer celles du voisin. La planète vous en sera grandement reconnaissante!»