Rupture : Laury Thilleman se sépare de son mari

L’ancienne Miss France et le chef cuisinier Juan Arbelaez ont mis un terme à leur belle histoire d’amour.

La rumeur circulait depuis quelques jours. Cette fois, c’est officiel: tout est fini entre Laury Thilleman et son mari, Juan Arbelaez. Mardi 17 mai 2022, l’ancienne Miss France a confirmé leur rupture par le biais d’un message sur Instagram. «Après sept ans de bonheur intense et d’une vie commune à mille à l’heure, Juan et moi décidons de continuer nos routes séparément. La tendresse, la bienveillance, la gratitude et le respect mutuel que nous partageons restent et resteront intacts, c’est la raison pour laquelle nous vous prions de bien vouloir respecter notre silence après cette annonce», a-t-elle écrit, celle qui a participé à «Danse avec les stars», sur le réseau social.