Hockey sur glace : Lausanne a cartonné, Fribourg et Ajoie ont perdu

Après avoir concédé six défaites à leurs sept derniers matches, les Vaudois ont renoué avec la victoire au meilleur moment. Samedi, les Lions, avec un moral probablement requinqué, se déplacent à Langnau pour le «match retour». Une autre occasion en or d’empocher quelques précieux points et de recoller encore davantage à la 12e place occupée par les Emmentalois (deux points d’avance avec un match en moins pour Langnau).

Des pénalités coûteuses pour Gottéron, battu à Zoug

Les Dragons se sont toutefois complètement relancés en troisième période lorsque l’incontournable et inusable Julien Sprunger a trouvé la faille à deux reprises à cinq contre quatre (44e, 2-1 et 48e, 2-2), inscrivant au passage ses 12e et 13e buts de l’exercice. Herzog a finalement offert la victoire au EVZ en powerplay suite à une pénalité du défenseur Dave Sutter (57e, 3-2). L’EVZ a pris le large, toujours à cinq contre quatre, grâce à une réussite de Martschini cette fois-ci (57e, 4-2). Les Zougois ont marqué trois de leurs cinq buts en avantage numérique.

Ajoie a buté sur un solide «Rappi»

On a alors cru que le scénario vécu à deux reprises en fin de semaine dernière face à Langnau et Berne, avec un retournement favorable au HCA après qu’il ait concédé le premier but, allait se répéter une fois de plus. Les opportunités les plus franches ont d’ailleurs été pour lui, notamment en jeu de puissance. Mais la fin de partie a été nettement plus pénible pour les Jurassiens. «Rappi» a pris les commandes des opérations et, en jeu de puissance suite à une pénalité infligée à Guillaume Asselin (une soirée difficile pour l’ailier québécois), a repris les devants à dix minutes du terme d’un envoi du poignet de Maxim Noreau qui n’a laissé aucune chance à Tim Wolf. Les émotions et ce petit supplément d’âme ont alors manqué à Ajoie, qui a encaissé le 3-1 dans l’enchaînement (Rowe, 55e), puis le 4-1 par Albrecht dans la cage vide (58e).