Hockey sur glace : Lausanne a fait ce qu’il fallait, Friboug aussi, pas Ajoie et Bienne

Les Lions ont pris la mesure d’un petit Berne, mardi soir à la Vaudoise aréna. Gottéron s’est défaite de Lugano, alors qu’Ambri a battu Bienne et Rapperswil les Jurassiens.

La joe d’Emilijus Krakauskas et Guillaume Maillard après le 3-0. Estelle Vagne/freshfocus

Lausanne devait gagner, mardi soir à la Vaudoise aréna face à Berne. Et Lausanne a gagné (4-1), pour abandonner la dernière place du classement de National League, mais surtout pour se refaire une santé et tenter de lancer une dynamique positive au cœur d’un début de saison compliqué, avant d’accueillir Zurich vendredi puis de se rendre à Lugano samedi.

Devant 4567 spectateurs bien comptés, les Lions ont pris les devants par l’intermédiaire de leur quatrième ligne (12e Maillard 1-0, 34e Krakauskas 3-0) et en marquant enfin en power play, après cinq matches de mutisme dans la spécialité (28e Bertschy 2-0). Avant de classer l’affaire grâce à Emmerton (54e 4-1).

On dit souvent qu’il faut des vilains buts, de la réussite, pour inverser la tendance lorsque l’on manque d’efficacité. Mardi soir, on était en plein dans le mille pour ce qui était des réalisations de Bertschy (tir contré de Gernat, gardien adverse perdu) et de Krakauskas, sa première en National League, dont il se souviendra certainement toute sa carrière (pataugée des Ours et but inscrit contre leur camp).

Bon pour la confiance collective. Mais pas de quoi régler les problèmes de fond de l’attaque, en manque de buteurs confirmés. Dans le jeu, sans Phil Varone (surnuméraire), on a de nouveau vu de belles choses: notamment un Ken Jäger intéressant en troisième ligne et un trio Riat-Emmerton-Sekac qui a dû attendre la fin de match pour être récompensé de ses efforts et de ses initiatives.

Au final, le quatrième bloc a été le plus décisif avec deux réussites à son actif. À 5 contre 5, les autres lignes ont produit de l’offensive, plus que leurs adversaires, mais elles ont souvent peiné à trouver la solution. Une question de finition mais pas seulement. Car Lausanne n’est pas vraiment l’équipe qui se crée le plus d’occasions franches et de situations dans le slot en National League.

Les Lions devront en faire davantage ce week-end. Car Zurich et Lugano seront des adversaires d’un autre calibre que ce CP Berne qui se cherche.

Un Fribourg solide bat Lugano

Dave Sutter et les Fribourgeois ont résisté aux Tessinois. Claudio De Capitani/freshfocus

Quel est le vrai visage du dragon? Des générations d’illustrateurs de contes fantastiques l’ont imaginé, avec leur sensibilité, logiquement différente l’une de l’autre. Le dragon doit-il forcément être méchant? Peut-il devenir avenant? Les avis, bien sûr, divergent et c'est bien comme cela. Parce que c’est ainsi que se bâtit la légende.

Plus prosaïquement, du côté de la BCF Arena, on se posait aussi la question ce mardi: quel visage allait montrer les Dragons? Celui des quatre défaites d’affilée ou celui, remodelé après une sérieuse remise en question, d’un week-end à six points?

Pour répondre à la question, l’adversaire était de taille, le Lugano de Chris Mc Sorley, des hauts et des bas depuis le début du championnat, mais une vraie et solide organisation. Et la réponse est digne d’un brave Normand: il y a eu du bon (domination au premier tiers, 10 tirs au but contre 4 à Lugano) et du moins bon (manque de réalisme durant ce même premier tiers).

Il y a ensuite eu une leçon luganaise de contre-attaque (le 0-1), un tir puissant de Mottet pour l’égalisation (pénalité différée) et, à peine deux minutes plus tard, la démonstration de l’entente parfaite qui règne entre Fazzini et Carr. Le visiteur menait à nouveau à la marque, les Fribourgeois allaient une fois encore devoir réagir.

Et ils l’ont fait. D’abord en ayant rien à envier aux Tessinois sur le plan de l’engagement, ensuite en s’appuyant sur un Mottet qui parvient, malgré son maillot de top-scorer si reconnaissable à se faire oublier en power-play (égalisation à 2-2). Enfin, en prenant pour la première fois de la soirée l’avantage au bon moment (44e), par Walser. Un avantage que Fribourg allait conserver jusqu’au bout, maîtrisant notamment une période de deux minutes de box-play avec une sérénité nouvelle.

Deuxième défaite de la saison pour Bienne

Elien Paupe et les Biennois ont souffert au Tessin. Michela Locatelli/freshfocus

Le HC Bienne s'est incliné mardi soir sur la patinoire d'Ambri-Piotta 4-0 (3-0 0-0 1-0) et a perdu ainsi son deuxième match de la saison. Les Biennois ont très mal entamé cette rencontre, ils étaient déjà menés 0-2 après cinq minutes de jeu, Dominic Zwerger (2e) et Diego Kostner en supériorité numérique ayant fait la joie des spectateurs de la Valascia. Pire, à la 14e minute, les hommes d'Antti Törmänen encaissaient le 0-3 de la canne d'André Heim. Durant ces 20 premières minutes, les Biennois n'ont tiré que deux fois en direction de la cage de Benjamin Conz, contre 12 tentatives pour Ambri.

La deuxième période n'a rien changé à la situation des Seelandais, aucun but n'étant inscrit, ni par les Tessinois (8 tirs) ni par les Bernois (9 tirs).

Si le HCB s'est réveillé au niveau des tentatives dans l'ultime période, (12-6), ce sont les joueurs d'Ambri qui ont trompé une quatrième fois Elien Paupe par l'entremise de Dominic Zerger. Malgré cette défaite, les Biennois restent en tête de National League, avec un point d'avance sur Zoug.

Les Zougois qui sont allés s'imposer 2-1 à Langnau, alors que dans la dernière partie de cette soirée, Zurich est venu à bout de Davos 4-3. Les Zurichois qui pointent maintenant à la 3e place du classement, devant Fribourg.

A «Rappi», Ajoie perd le match et Hazen

Jonathan Hazen s’est blessé au genou à Rapperswil. Claudio Thoma/freshfocus

C’est avec un effectif plus richement fourni que d’habitude que le HC Ajoie a effectué mardi le déplacement de Rapperswil. Les retours au jeu du défenseur québécois Jérôme Leduc, blessé en bas du dos depuis dix jours, de l’attaquant Mathias Joggi, malade depuis la même période, et le prêt de Kevin Bozon, le Top Scorer de Winterthur, ont donné davantage de consistance à une équipe qui en avait grandement besoin.

C’est avec un contingent amoindri et un revers dans les valises que le HC Ajoie a quitté Rapperswil. La guigne semble décidemment s’abattre sur sa légion québécoise. C’est au tour de Jonathan Hazen d’avoir dû quitter ses partenaires suite à une charge anodine de Roman Cervenka après 51’17. En retombant, l’étranger le plus prolifique de l’équipe en ce début de concours (2 buts et 3 assistes) s’est tordu le genou gauche et est demeuré un long moment au sol, avant de regagner péniblement le vestiaire aidé de deux coéquipiers. A première vue, les ligaments pourraient être touchés.

Au-delà de ce fait de jeu qui n’arrange bien sûr pas les affaires jurassiennes, l’ajout de trois éléments sur l’échiquier jurassien n’a pas empêché le néo-promu de souffrir durant la majeure partie du match. Si en face il n’y avait « que Rappi », c’est un « Rappi » gonflé à bloc par ses quatre succès consécutifs à qui le HCA s’est frotté. Il a d’ailleurs fini pas se faire piquer, en milieu de période initiale. Le rebond accordé par Tim Wolf, Yannick Albrecht, seul à un mètre du but, ne pouvait le manquer. Non, cela aurait été inconcevable.

La cible à nouveau ouverte, Roman Cervenka a inscrit la deuxième réussite locale à la 25e minute suite à un nouvel acte empreint de générosité de son invité. Les défenseurs Alain Birbaum et Bastien Pouilly qui s’occupent de couvrir le même couloir gauche sur un mouvement de repli, c’est offrir une voix royale à Cervenka à l’aile droite!

Reste qu’entre ces deux réalisations, juste récompense d’une domination st-galloise plus qu’évidente, Ajoie en a inscrit également deux. Le hold-up à la zougoise allait-il se répéter pour lui ? Relancé dans l’arène, Jérôme Leduc en a aussi profité pour relancer sa nouvelle formation. Deux de ses trois frappes adressées après 40 minutes se sont avérées décisives. Son envoi du poignet de la ligne bleue (16e), légèrement dévié par Philip-Michaël Devos, a fait mouche (1-1).

Et que dire de cette « cacahuète » de la 24e minute, alors que les Ajoulots venaient de débuter leur unique période de supériorité numérique des 57 premières minutes ? Deux fort jolis buts, d’accord, mais qui ne traduisaient pas la souffrance endurée par Ajoie, souvent dépassé quand il n’était pas carrément submergé par la vague st-galloise. Les 39 frappes adressées à Wolf après deux tiers (21 à Nyffeler) disent une fois encore comme les débats ont été déséquilibrés.

Finalement, les vingt dernières minutes ont été les plus intéressantes à suivre, car les plus disputées. Ce qui n’a pas empêché les visiteurs, en l’occurrence le duo Leduc/Hauert, de se faire prendre de vitesse par Andrew Rowe, qui a servi sur un plateau le 3-2 à Eggenberger (51e).