Super League: Le derby est lancé entre Lausanne et Sion

Avant cet après-midi, les deux formations ont affronté les mêmes adversaires lors des derniers tours. Lausanne a battu Vaduz et Lugano marquant cinq buts sans encaisser. Et Sion en comparaison, a échoué nettement contre ces deux équipes, ne marquant pas un seul but et en en prenant cinq. Ainsi, les Vaudois partent sans doute avec un avantage.