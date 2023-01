National League: Peut-être la défaite de trop pour Lausanne

Le Lausanne HC a peut-être dit définitivement au revoir aux pré-play-off dimanche à Ambri. La formation dirigée par Geoff Ward, qui avait l’interdiction de perdre ce match couperet, s’est inclinée (4-1) face à des Léventins bien plus réalistes. Elle voit son adversaire du soir et concurrent direct pour la 10e place prendre huit points d’avance au classement de National League. Un gouffre.

Sur la glace de la Gottardo Arena, les Vaudois ont payé au prix cher leur habituel pêché à la finition et leur incapacité chronique à profiter de ses avantages numériques. Car deux tiers durant, les Lions se sont montrés les plus entreprenants et ont totalement dominé des Tessinois bien protégés par l’excellent Janne Juvonen (28 arrêts sur 29 tirs cadrés). Mais seul Daniel Audette, surnuméraire lors des deux derniers matches et titularisé à la place de Cory Emmerton, est parvenu à battre le gardien finlandais suite à une très mauvaise relance léventine (21e, 0-1).