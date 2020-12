Désireux de profiter de la réception de Rapperswil pour se remettre sur le chemin de la victoire, Lausanne a pris les choses en main. D’abord agressifs, les Lions se sont créés les premières possibilités (7e Bozon notamment). Mais ils ont connu une baisse de régime qui leur a coûté l’ouverture du score (17e Clark 0-1). Heureusement pour eux, ils ont réagi 32 secondes plus tard par l’intermédiaire de Bozon, bien servi par Jooris (18e 1-1).

Le huitième but de Bertschy

Le LHC est revenu avec les mêmes bonnes intentions dans le deuxième tiers. Derrière une immense occasion non-transformée par Hudon (21e), Bertschy a trouvé l’ouverture pour la 8e fois de la saison (22e 2-1). Gênés par le fore-checking saint-gallois, les hommes de Craig MacTavish ont toutefois concédé l’égalisation à la mi-match (30e Lehmann 2-2). Ils sont repartis à l’assaut de la cage adverse, mais Gibbons (34e) et Kenins (36e) se sont heurtés à Nyffeler, tandis que Hudon a vu son envoi finir sa course sur le poteau (40e).

Coup d’accélérateur sur la fin

Gibbons a été plus heureux en entrée de troisième période (41e 3-2, à 5c4). Mais alors qu’ils tentaient de faire le break sur un nouveau power play, les Lions ont offert à Jelovac la possibilité de partir seul affronter Boltshauser à la suite d’un puck mal négocié par Bertschy (45e 3-3). Retour au point de départ. Lausanne a alors redonné un coup d’accélérateur et est repassé devant pour de bon par l’entremise de Hudon (49e 4-3), avant un nouveau but inscrit dans la cage vide par Malgin (60e 5-3).