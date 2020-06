Vaud

Lausanne à Table dévoile une trentaine de rendez-vous

Le programme 2020 est toutefois susceptible d'être modifié en tout temps, en fonction des directives de l'OFSP, précisent les organisateurs

Plus d'une trentaine de rendez-vous gourmands sont prévus dans le cadre de Lausanne à table entre juin et décembre 2020 (photo prétexte).

Lausanne à table se déconfine et se réinvente. L'association a concocté près de 30 rendez-vous intimistes de juin à décembre. Parmi eux, des tables éphémères dans des librairies ou dans des champs, des ateliers de confiture pour enfants, des fondues dans un parc ou un championnat de malakoffs.

L'association mise sur la valorisation des produits de proximité, du savoir-faire artisanal et sur la convivialité pour ce programme alléchant. Plus que jamais, dans cette période particulière, les artisans du goût ont besoin de la manifestation et vice-versa, souligne Lausanne à table dans un communiqué.