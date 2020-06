Vaud

Lausanne accusée à son tour de racisme policier

Après la France et les États-Unis, les forces de l’ordre de la capitale vaudoise sont mises en cause par plusieurs témoignages.

Des témoignages font état de violences et d’actions ciblées.

Lausanne n’est pas épargnée par le racisme policier, selon une enquête du «Tages-Anzeiger» . Deux employés du Sleep-in, qui héberge des sans-abri, disent par exemple avoir vu régulièrement des agents brutaliser des Noirs sans raison apparente et ont constaté de nombreux vices de procédure, comme des passeports déchirés ou de l’argent saisi en douce au motif que, sans permis de séjour, il n’a pas pu être gagné légalement... «J’ai accompagné des gens au poste juste après une confiscation, raconte Marina Ukaj, travailleuse sociale. Rien n’avait été enregistré.»

Ancien agent, Andréas Janin a démissionné en 2016, dérangé par ce genre de pratiques. Interrogé par plusieurs médias, il parle d’appels à mettre la pression sur les Africains «même pacifiques», et de comparaison avec des bonobos. Il évoque des contrôles intimes dans le seul but d’humilier, et des étranglements jusqu’à évanouissement.