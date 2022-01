Vaud – Lausanne admet ne plus sanctionner la mendicité

La légalité de la mendicité divise la droite et la gauche. Mais dans les faits, la police ne sanctionne plus les mendiants.

C’est du bout des lèvres que Pierre-Antoine Hildbrand, élu PLR responsable de la Sécurité à Lausanne, a déclaré mardi au Conseil communal que la police ne sanctionnait plus la mendicité. « L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’applique», a-t-il avancé.

Recours vaudois à la CEDH

Officiellement, la mendicité est interdite sur sol vaudois depuis novembre 2018. Les contrevenants risquent entre 50 et 100 fr. d’amende. Dès l’arrêt de la CEDH, Vaud a pourtant soutenu que la loi était «toujours en vigueur» alors que Genève décidait de la geler. «Dans les faits, la police ne s’acharne plus sur les mendiants. Les autorités pénales devraient accepter de dire qu’elles ne peuvent pas sanctionner la mendicité», affirme Me Xavier Rubli, qui a introduit à la CEDH un recours contre la loi vaudoise.