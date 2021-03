Hockey sur glace: Fribourg-Gottéron mène à Lausanne après 20 minutes

C'est un derby plaisant auquel on assiste ce soir. Bien qu'il n'y ait pas énormément d'occasions de buts, les deux équipes mettent un gros impact physique dans tous les duels. L'avantage de Fribourg est mérité. Gottéron a fait un très bon tiers et sa défense réalise le match parfait. Les Lions ont beaucoup de peine à développer leurs actions offensives et se heurtent au mur des Dragons.