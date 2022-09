Hockey sur glace : Lausanne, Ajoie et Bienne ont été battus

À Berne et contre Zurich, Vaudois et Jurassiens n’ont pas marqué, alors que Bienne est passé d’un rien à côté d’un retour fracassant à Rapperswil.

Vikor Östlund et les Lausannois n’ont pas passé une soirée tranquille à Berne. Marc Schumacher/freshfocus

En déplacement à Berne, pour y affronter une équipe battue à Ajoie mardi, Lausanne n’a pas montré la réaction espérée et s’est incliné sur le score de 3-0. Cette défaite est la troisième consécutive pour des Vaudois qui n’ont plus marqué depuis plus de sept périodes. Le dernier but en date est celui de Jason Fuchs contre les ZSC Lions. Plus inquiétant encore, le manque de révolte des Lions à la veille du derby contre Genève-Servette.

Titulaire devant les filets pour la première fois de la saison, Vikor Östlund n’a pas vécu une soirée tranquille. Cueilli à froid, le LHC a concédé l’ouverture du score dès la 3e minute de jeu sur un contre rondement mené par les deux Canadiens Goloubef et Sceviour.

Ensuite, tout a été compliqué pour les hommes de John Fust et Tristan Scherwey a pu offrir deux longueurs d’avance à sa formation en contournant la cage grâce à sa vitesse, bien aidé par le rebond sur la jambière d’Östlund.

Inoffensif lors du deuxième tiers, il a fallu attendre une charge limite de Beat Gerber sur Ken Jäger (34e), alors que le score était de 3-0, pour que Lausanne se révolte. Dans l’enchaînement, Ronalds Kenins a bénéficié d’une chance en or de relancer son équipe. Hélas pour lui, Sven Bärtschi a réalisé un retour salvateur.

Lors des 20 dernières minutes et malgré quelques occasions, les Vaudois n’ont jamais pu créer le doute chez les joueurs bernois. Présent dans les tribunes, Petr Svoboda n’a probablement que peu apprécié la performance de son club.

Muet depuis 148 minutes et 58 secondes, le LHC et son entraîneur John Fust devront trouver une solution pour le derby de samedi, à domicile, face à Genève-Servette.

Ajoie n’est pas parvenu à faire sauter le verrou zurichois

Filip Pesan et le HC Ajoie n’ont pas trouvé de solutions contre Zurich. IMAGO/Geisser

Pour la première fois de la saison, le HC Ajoie a concédé un revers par plus d’un but d’écart. Opposé à des Zurichois fermes et imperturbables, il a tenu une moitié de partie avant que l’invité ne prenne son envol, avec notamment trois buts inscrits dans le dernier tiers. Zurich a ainsi réduit au silence le collectif de Porrentruy. Et il l’a fait avec une belle maîtrise.

Il a donc fallu attendre la mi-match pour que l’étincelle longtemps attendue jaillisse, que les filets tremblent enfin. Le coup d’œil de Dominik Diem pour Jérôme Bachofner au second poteau a donné l’avantage aux Zurichois. En charge du marquage, Jordane Hauert, trop court, n’est pas parvenu à s’interposer à temps devant le numéro 77. Cette ouverture, pas véritablement imméritée, a donc tardé à tomber.

Parce qu’en ce vendredi soir, les deux formations ont davantage mis l’accent sur la solidité de leur système défensif plutôt que sur l’audace offensive. Et puis bon, avec deux gardiens de la trempe de Tim Wolf et Simon Hrubec, parfaitement à leur affaire, les probabilités de vivre un festival de buts était somme toute assez faible. Il y a bien eu quelques opportunités ajoulotes (Sciaroni 11e et 50e, Asselin 26e), le rempart finlandais du «Z» ne s’est pas laissé surprendre. Il n’a d’ailleurs accordé que très peu de rebonds durant la partie.

En face, Wolf a longtemps repoussé les assauts zurichois, comme devant Yannick Weber (18e) ou Juho Lammikko, quelques secondes avant cette première réussite. Face au dispositif de Rikard Grönborg, les Jurassiens n’ont finalement jamais trouvé la solution. Et lorsque le finaliste des derniers play-off s’est décidé à passer la vitesse supérieure dans l’ultime période, les espoirs d’un retour se sont rapidement dissipés pour le HCA. En supériorité numérique, les Lions ont inscrit le deuxième au terme d’une triangulation du tonnerre, exécutée à la vitesse de l’éclair et conclue par Juho Lammikko (44e). Deux minutes et demie plus tard, Denis Hollenstein en a rajouté une couche avant que le top scorer Sven Andrighetto n’achève proprement le boulot d’un joli tir du poignet (54e).

Après Lugano, Lausanne et Bienne, Zurich a conquis un nouveau succès sur la route, le quatrième en dix jours. Le tout en n’ayant concédé que deux buts. La suite du programme pour le HC Ajoie, c’est un périlleux déplacement à Davos samedi.

À Rapperswil, Bienne subit une deuxième défaite consécutive

Rapperswil est deuxième du classement de National League. Laurent Daspres/freshfocus

Battu pour la première fois de la saison, après cinq matches, mardi dernier (1-4 à domicile contre Zurich), le HC Bienne voulait reprendre sa marche victorieuse vendredi soir en déplacement à Rapperswil. Cette défaite avait coûté la première place aux Seelandais, qui s’étaient même fait passer par les Saint-Gallois (2es). Mais les hommes d’Antti Törmanen ont perdu 6-5 (1-1 4-1 1-3).

Ce sont les hôtes qui ont trouvé les premiers le chemin des filets dans le premier tiers par Nando Eggenberger (12e). Mais les Biennois ont de la ressource et ce mauvais départ a rapidement été comblé grâce à Yannick Rathgeb (17e) quand un Saint-Gallois chauffait le banc d’infamie pour deux minutes.

En deuxième période, Rapperswil a rapidement repris l’avantage grâce à une déviation de Nicklas Jensen (21e) alors que Rathgeb était revenu de sa pénalité depuis deux secondes. Cette réussite a été le début d’une grosse domination saint-galloise. Les joueurs de Stefan Hedlund ont concrétisé cette supériorité en marquant deux fois par Sandro Forrer (29e) et Jensen encore (33e). Une 33e minute décisive puisque 50 secondes après le 4-1, Törmanen sortait son gardien Harri Säteri pour faire entrer Simon Rytz. Un Rytz qui n’est pas resté longtemps en confiance puisque quatre minutes plus tard, Tyler Moy inscrivait le 5-1 (37e). Un tiers catastrophique pour les Biennois, même si à la 40e Toni Rajala a redonné de l’espoir aux siens en inscrivant le 5-2.

Un espoir que les Seelandais ont entretenu dans l’ultime tiers en marquant deux fois en supériorité numérique grâce à un autre Finlandais, Jere Sallinen (42e et 47e). Mais un homme était en forme à la SGKB Arena, Nicklas Jensen. Déjà auteur de deux buts, le Danois a réussi le premier triplé de la saison à la 51e. Cette période surprenante est devenue folle 24 secondes plus tard quand Rathgeb a inscrit son 2e but de la soirée pour ramener son équipe à 6-5.

Mais le retour s’est arrêté là et Bienne a subi une deuxième défaite consécutive avant de recevoir Lugano samedi soir. Au classement, les Bernois pointent désormais au 5e rang alors que Rapperswil est deuxième derrière Genève.