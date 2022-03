Football – Lausanne arrache un point aux Young Boys

Ça n'a peut-être pas été très esthétique, mais ça a au moins tenu une bonne partie de la rencontre. Installé en 5-3-2, puis en 5-4-1 après la sortie de l’inquiétant Spielmann, le club de la Tuilière a longtemps fait le dos rond avec succès. Il a même connu le bonheur d’ouvrir le score, sur une de ses rares passes réussies dans le camp adverse de toute la première période. Les Vaudois peuvent remercier Amdouni qui, tout seul ou presque, a réussi à faire trembler les filets adverses dans le jeu (38e), pour la première fois depuis plus de 10 heures. Ils peuvent aussi remercier la VAR, qui a fait annuler un but en début de partie et dicté un penalty à la fin.