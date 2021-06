Coronavirus : Lausanne assoupli les mesures du port du masque en extérieur

Dès mercredi, le port du masque en extérieur sera obligatoire uniquement dans les zones de marché, les files d’attente en zones piétonnes et la place de la Gare.

«La situation épidémiologique donne des signes nets d’amélioration» explique la Ville dans un communiqué. «Au vu de ces constats positifs, la Municipalité a décidé de redéfinir les zones à forte affluence et d’assouplir les mesures en lien avec le port du masque en extérieur.» Plus précisément, il faut désormais porter le masque dans les zones de marché le mercredi et le samedi entre 6h00 et 15h00. La place de la Gare, y compris ses avenues adjacentes, reste toujours considérées comme zones à forte affluence. C’est le cas également pour les zones piétonnes, mais uniquement dans les files d’attente des magasins. Ces nouvelles mesures ont été validées par l’Etat-major cantonal de conduite et entrent en vigueur dès mercredi, dans l’attente des nouvelles décisions du Conseil fédéral.