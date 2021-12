Hockey sur glace – Lausanne et Ajoie atomisés, les Dragons en feu

Il n’y avait strictement rien de bon lundi soir dans le jeu du LHC. Pas même un zeste de rébellion, si ce n’est une bagarre remportée par un Cody Almond très fâché en fin de match. Les Lions se sont fait manger tout crus en zone médiane et surtout dans les arrondis de leur zone de défense, là où Rappi s’est baladé et s’est surtout bien marré. Rarement jusqu’ici cette saison le LHC s’était à ce point «fait tourner autour».

«Rappi» s’amuse, Lausanne sombre

Pour les Vaudois, cette défaite est particulièrement cuisante dans le sens où elle les a confrontés à leurs limites, tant offensives que défensives, face à une formation qui exécute vite et bien. Comment est-ce possible que les Lions aient dû patienter jusqu’à la 25e minute pour se créer leur première occasion tranchante (Riat en solitaire face au gardien Nyffeler) et que leurs seules occasions de but – toujours sur contre-attaque – sont venues de quelques pertes de puck des Saint–Gallois en phase offensive? Face à ce Rapperswil bien en place, Lausanne n’a rien créé de lui-même.