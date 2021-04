But après 165 minutes

En powerplay, Cody Almond a permis au LHC de recoller au score et surtout de tromper le gardien du ZSC, Ludovic Waeber, pour la première fois depuis… 165 minutes et 39 secondes! La dernière réussite vaudoise remontait au premier acte, lorsque Denis Malgin avait offert la victoire au LHC en prolongation. Les Zurichois se sont toutefois mis à l’abri à la 57e minute grâce à un débordement victorieux de Denis Hollenstein (3-1).

Espérer un retour de Malgin

Les Lions vaudois sont désormais menés 3-1 dans la série et se retrouvent au bord de l’élimination. L’acte V a lieu mercredi à Lausanne et le LHC n’aura cette fois-ci plus droit à l’erreur. Un éventuel retour au jeu de Denis Malgin, qui a manqué les actes III et IV, serait évidemment le bienvenu. Mais le joueur clé du LHC, touché à la tête au deuxième match de la série, est toujours incertain.