Hockey sur glace - Lausanne au complet, mais Lausanne muet

Pavol Skalicky a inscrit le premier but pour les Finlandais.

Le LHC avait sorti l’artillerie lourde, jeudi soir face à Lukko Rauma. Pour leur troisième match de la phase de groupes de la Champions Hockey League, les Lions pouvaient compter sur le retour de leurs internationaux et affichaient une équipe au complet, avec sept nouvelles recrues et cinq étrangers. Conséquence: Almond et Maillard étaient en tribunes. Voilà qui promet en termes de concurrence.