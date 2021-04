Vaud : Lausanne aura un nouveau marché dès cette semaine

Depuis le 23 avril, des producteurs locaux et des food trucks s’installeront au parc Milan chaque vendredi entre 15h et 19h.

Afin de soutenir les producteurs locaux en période de Covid-19, la Municipalité de Lausanne a autorisé l’installation de stands de marché alimentaires au sud du Parc de Milan. Les stands proposeront notamment des fruits et légumes, des produits de boucherie, de fromagerie et de boulangerie. Ce marché se tiendra les vendredis de 15h à 19h à partir du 23 d’avril. La présence de food trucks viendra compléter l’offre, indique un communiqué lundi. Une distance suffisante entre chaque stand sera exigée selon les normes sanitaires en vigueur. Ce marché annuel de huit étals se tiendra sur la surface gravillonnée au sud du parc. Il proposera une offre faisant la part belle aux producteurs locaux et, dans l’idéal, bio. Les vignerons et les brasseurs de la région auront également l’occasion de présenter leur production. Un appel d’offres a récemment été effectué en ce sens.



La mise à disposition d’un espace dédié aux food trucks à l’entrée Sud-Ouest du parc, zone proche mais néanmoins distincte du marché, visera à offrir une offre culinaire aux usagers du quartier ainsi qu’aux

chalands. «Ce concept permettra à la clientèle, et notamment aux habitants du quartier, d’effectuer leurs achats de proximité en favorisant le circuit court tout en profitant de la convivialité du parc», indique Natacha Litzistorf, conseillère municipale chargée du Logement, de l’environnement et l’Architecture, dans le communiqué de la Ville.

«Avec cette nouvelle offre, la Ville de Lausanne compte non seulement soutenir le commerce de proximité, mais également participer à l’animation du quartier sous-gare en matière d’alimentation locale et de lien social», ajoute Pour Pierre-Antoine Hildbrand, conseiller municipal chargé de la Sécurité et de l’Économie.