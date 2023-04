Vaud: Lausanne aux poursuites? «Toutes les factures sont honorées»

Mais, selon elle, rien d’inquiétant. «Nous traitons en moyenne 80’000 factures par an. Des contrôles sont nécessaires pour ne pas prétériter les intérêts de la Ville. Au 31 mars, sur 13’700 factures, 330 ont été honorées au-delà de 60 jours. Et ces retards sont dus à des contrôles, des contestations ou des erreurs d’adresse. Mais la moyenne de traitement des factures est de 30 jours», a déclaré Florence Germond. «Toutes les factures non contestées sont honorées. Sur celles qui ne le sont pas encore, cinq se chiffrent entre 10 et 50 000 fr. et une à plus de 120 000 fr., objet d’un litige», a poursuivi la socialiste.