Hockey sur glace : Lausanne bat Ajoie, Gottéron enfonce Lugano et Genève chute

Les Lions ont dominé les Jurassiens (6-2), Fribourg a gagné à Lugano (2-4) et Servette a perdu après prolongation à Berne (6-5 ap).

Les Vaudois ont pris du temps avant de passer l’épaule. Estelle Vagne/freshfocus

Le derby romand opposant Lausanne à Ajoie, deux équipes à égalité au classement au coup d’envoi, a pris son temps avant de véritablement décoller vendredi soir à la Vaudoise aréna. Les Lions, qui ont globalement maîtrisé la rencontre, ont fini par trouver la bonne carburation dans le derniers tiers pour nettement dominer les Jurassiens (6-2). Ils confirment ainsi le succès décroché samedi dernier contre Zoug, alors que les hommes de Filip Pesan concèdent un cinquième revers de rang.

Sur la glace lausannoise, c’était soir de premières côté vaudois. D’abord parce que le nouvel attaquant slovaque Richard Panik, plutôt discret, a effectué ses grands débuts sous le maillot rouge et blanc. Ensuite en raison des premières réussites de la saison d’Igor Jelovac (5e) et de Marco Pedretti (33e), deux joueurs débarqués sur les bords du Léman durant l’intersaison.

Ces deux buts ont été accompagnés d’un troisième signé Jiri Sekac (41e) en tout début de dernière période. Le Tchèque de 30 ans, auteur d’une nouvelle bonne performance aux côtés de Damien Riat et Jason Fuchs, semble retrouver l’intégralité de ses sensations, lui qui avait raté trois matches fin septembre-début octobre pour cause de blessure. Puis d’un quatrième signé Robin Kovacs, le top scorer vaudois en profitant pour mettre fin à une disette de six rencontres. Jason Fuchs (51e) et Daniel Audette (52e) ont aussi participé à la fête de tirs.

Dans les rangs adverses, cette nouvelle défaite est logique tant les Ajoulots ont peiné à s’approcher de la zone de vérité. Ils ont néanmoins pu trouver la faille en power play, leur point fort, grâce à Frédérick Gauthier (35e). Puis, en toute fin de rencontre, grâce à l’ancien junior du LHC Mathieu Vouillamoz (59e).

Samedi, Lausanne se déplace à Fribourg pour y affronter Gottéron, alors qu’Ajoie accueille Bienne (coup d’envoi des deux matches à 19h45).

FR Gottéron enfonce Lugano dans la crise

La lutte entre Kris Bennett (Lugano) et Raphael Diaz (Fribourg) a finalement tourné pour Gottéron. Marusca Rezzonico/freshfocus

Ce fut dur mais Fribourg-Gottéron s’est imposé sur la glace de Lugano (4-2). Menés au score jusque dans le dernier quart d’heure et inefficaces à la finition pendant de longues minutes, les Dragons ont montré du caractère pour s’en sortir. Avec ce succès, Gottéron abordera le derby de samedi contre Lausanne avec de la confiance.

Ce duel entre deux formations en difficulté a mis du temps à se lancer. En raison d’un problème sur la porte du banc de Gottéron, la première période a été arrêtée pendant 15 minutes après seulement quelques instants de jeu. Cette interruption et le manque de confiance probable de chaque équipe ont eu pour effet de donner un premier acte laborieux. Le seul éclair est survenu lors de l’ouverture du score de Kris Bennett à la 10e.

Au retour des vestiaires, les Dragons ont tué une pénalité et à la sortie du banc, David Desharnais a pu battre le portier luganais d’un tir ralenti par un défenseur (24e).

Les hommes de Christian Dubé ont ensuite dominé la partie (25 tirs à 5 dans le tiers médian) et se sont créé des occasions en or. À la 31e, Julien Sprunger a manqué un face-à-face et Mauro Dufner a touché le poteau. À force de ne pas marquer, le Dragon s’est brûlé et Lugano a repris l’avantage sur un doublé de Bennett (34e).

Alors qu’on se dirigeait vers une défaite à l’image du début de saison avec un Fribourg dominateur mais inefficace, les Dragons n’ont jamais lâché leur étreinte et ont retourné la rencontre de façon méritée. Le but décisif fut l’œuvre de Ryan Gunderson (54e).

Cette capacité, déjà démontrée à Davos, à s’en sortir malgré les difficultés est une qualité sur laquelle FR Gottéron devra s’appuyer samedi dans le derby, face à un LHC qui remonte gentiment la pente.

Genève-Servette s’incline à Berne dans le temps additionnel

Joel Vermin trompe Gauthier Descloux pour le 4-2 bernois. Urs Lindt/freshfocus

Genève-Servette s’est incliné 6-5 après prolongation à Berne vendredi soir suite à une réussite du défenseur Cody Goloubef après 3 minutes et 13 secondes de jeu dans le temps additionnel. Les joueurs de Jan Cadieux, qui restaient sur huit victoires de rang, ont concédé leur première défaite depuis le 17 septembre à Bienne.

Tout avait pourtant bien commencé pour le GSHC. Les Aigles ont frappé deux fois, presque coup sur coup en début de match. Le capitaine Noah Rod, tout d’abord, après un engagement offensif subtilement gagné par Marc-Antoine Pouliot (4e, 0-1). Puis Simon Le Coultre, après un travail de Tanner Richard depuis l’arrière de la cage (7e, 0-2).

Les Ours ont renversé la vapeur en deuxième période grâce à leur capitaine Simon Moser, auteur de l’égalisation à 2-2 (26e), puis à l’origine du 3-2 de Lindberg seulement 37 secondes plus tard (27e). Les joueurs de Jan Cadieux, trop approximatifs, se sont ensuite laissés surprendre alors qu’ils évoluaient pourtant en supériorité numérique. Joël Vermin a profité d’un puck mal négocié par Linus Omark pour filer battre Descloux en solitaire (38e, 4-2). À 19 secondes de la deuxième pause, Omark - toujours à 5 c 4 - s’est racheté en déposant un puck en or sur la palette de Teemu Hartikainen (40e, 4-3).

Menés de deux buts dès la 43e minute (5-3, Lindberg), les Aigles ont recollé au score par Keanu Derungs (48e, premier but en NL), puis égalisé sur un exploit individuel de Henrik Tömmernes à cinq minutes de la fin du temps réglementaire (55e, 5-5).

Cody Goloubef a offert un deuxième point au CP Berne en prolongation. Samedi, le leader reçoit Kloten aux Vernets.