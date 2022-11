Hockey sur glace : Lausanne bat Berne et Bienne s’offre Rapperswil

Lausanne est parvenu à remporter le «match d’après» vendredi soir à la Vaudoise aréna. Trois jours après avoir touché le fond à Rapperswil, quelques heures seulement après les grandes annonces faites par leurs dirigeants, les Lions sont parvenus à dominer Berne (4-1) et à mettre un terme à leur série négative (six revers).

Malgré toutes ces données extra-sportives, les Lions ont su rester concentrés sur leur jeu. Loin d’être géniaux, ils ont toutefois fait preuve de caractère pour renverser des Ours qui avaient ouvert le score après 182 secondes seulement grâce à Ritzmann.

Mais Jelovac, d’un tir anodin, a d’abord égalisé en profitant d’une grossière erreur de Wüthrich au premier poteau (20e). Après s’être montrée particulièrement inefficaces lors du tiers médian (21 tirs cadrés, 0 but), la formation vaudoise a trouvé la faille à trois reprises dans les vingt dernières minutes grâce à Fuchs (41e), Jelovac (54e), encore lui, puis Salomäki (55e), qui fêtait son retour à la compétition.

Bienne bat Rapperswil dans le dernier tiers

C’est allé vite, très vite, en début de match. Un peu trop, de toute évidence, pour des Biennois cueillis à froid par leur invité saint-gallois. Après 98 secondes, Gian-Marco Wetter matérialisait en but la troisième chance visiteuse en logeant la rondelle entre les jambières de Harri Säteri. Trois minutes après, Tyler Moy, sur un excellent service depuis la bande de Wetter, doublait la mise, seul devant le portier finlandais du HCB.

Bienne allait réagir, inévitablement. Car le hockey proposé vendredi, rapide et intensif, était conçu pour lui et répondait à son tempérament créatif et fougueux. En bon partenaire de ligne, Damien Brunner a ensuite remis Luca Cunti dans le bain en lui offrant sur un plateau la réduction du score. Le centre zurichois, malade du Covid ces dernières semaines, ne disputait vendredi que son deuxième match depuis le 8 octobre.