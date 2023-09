Bourdonnette: comme promis, les gens du voyage sont bien partis

Après des mois d’occupation, dimanche vers 10h30, les premières caravanes des gens du voyage français qui occupaient un parking de la Bourdonnette ont commencé à lever l’ancre. Environ trois heures plus tard, il n’en restait plus une seule, explique «24 heures». En revanche, pas mal de détritus jonchaient encore les environs, en milieu d’après-midi, tels que des chaises en plastique, des lave-linges, des bonbonnes de gaz, des pneus, des câbles électriques ou des poubelles non taxées. Les Gitans avaient jusqu’à minuit pour tout nettoyer.