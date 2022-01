Hockey sur glace - Lausanne célèbre son 100e par une victoire un peu folle

Imprimant la bonne intensité dans les deux sens du jeu, les hommes de Gary Sheehan ont réussi leur entame de rencontre. Ils ont mis en danger l’arrière-garde adverse à plusieurs reprises et ont profité d’une situation de double supériorité numérique (Douay et Frolik pénalisés) pour ouvrir le score par l’intermédiaire de Thibault Frossard (18e 0-1). L’attaquant au No 12 n’avait plus marqué depuis le 6 novembre (16 matches de mutisme).