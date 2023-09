Lausanne: Des DJ vont faire vibrer le Stade de la Tuilière

La DJ française Chloé Caillet tourne un peu partout actuellement. DR

En 2022, Atto Project avait été le premier événement musical d’envergure à se jouer dans les anciennes halles CFF du quartier de Sébeillon à Lausanne. Un an et demi plus tard, les 16 et 17 septembre 2023, les organisateurs seront les premiers à faire jouer des DJ à l’intérieur du stade de la Tuilière, dans l’une de ses coursives.

«On a voulu apporter de la nouveauté sur la scène lausannoise en investissant des lieux insolites qui ont un côté béton, brut et minimaliste», résume Morgan Mesple, vice-président de l’organisation. Ce Lausannois de 29 ans, établi à Zurich, explique que c’est même le Lausanne-Sport, propriétaire du stade, qui est venu le trouver. «J’ai rencontré un des responsables du club lors d’un vernissage. Il m’a proposé d’organiser quelque chose dans l’enceinte. Le LS doit la faire vivre aussi hors du foot. Et ça fait sens puisque le club a fait beaucoup pour la culture lausannoise, particulièrement dans le rap», rappelle le Vaudois, qui est par ailleurs DJ au sein du collectif 2M. L’homme travaille aussi dans le design et le conseil en image, notamment dans la mode. C’est donc naturellement qu’il a voulu créer des synergies entre différentes formes d’art lors des événements Atto Project: «L’idée est de rassembler plusieurs arts créatifs tels que le design et la mode en plus de la musique. Lors de notre première, nous avions invité des danseurs. Là, au stade, nous allons présenter une exposition photographique menée par la galerie genevoise Window Fourteen. On propose une expérience holistique de l’art.»

Côté musique, la house va se tailler la part du lion. «Elle est moins présente à Lausanne que d’autres styles. On veut amener un goût différent. C’est un challenge de proposer des artistes peut-être moins connus et de les faire aimer», affirme Morgan Mesple. Parmi ses coups de cœur, il cite le duo Kamma & Masalo ainsi que Roi Perez. Il ne manquera pas non plus Chloé Caillet: «Je la connais personnellement. Sa force est de savoir s’adapter au public. En ce moment, elle est en plein buzz. Elle tourne partout (ndlr: la Française était notamment au dernier Burning Man en date).» Et de conclure: «Il y aura un troisième volet. On est déjà en discussion. Quant au lieu, il sera toujours dans la région. On veut grandir, avec potentiellement une autre édition ailleurs en Suisse.»

Programme complet: