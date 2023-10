Des excès de vitesse en série au sein d’une même famille

Un homme de 30 ans comparaît cette semaine devant le Tribunal de Lausanne, pour deux excès de vitesse. Ce jeune père de famille de la région lausannoise, comme il est décrit dans «24 heures» , s’est fait flasher à 132 km/h au lieu de 80 en été 2020 à Bussigny et à 144 km/h, toujours sur un tronçon limité à 80, en avril 2021 à Aclens. Pour le prévenu qui conduisait une Audi RS3 modifiée, de 400 chevaux, il s’agissait dans les deux cas «juste d’une accélération» et il jure ses grands dieux que ce sont les deux seules fois qu’il a dépassé les limites, depuis qu’il a obtenu son permis à 18 ans.

On apprend dans le quotidien vaudois que le petit frère de l’accusé est aussi dans le collimateur de la justice, pour délit de chauffard, et que leur père est aussi un adepte des pointes de vitesse. Appelé à témoigner lors de l’audience de cette semaine, le paternel s’est dit «déçu et choqué» par les excès de vitesse de son fils. Cette déclaration n’a visiblement pas dupé le Ministère public qui a rappelé «que le papa s’est fait flasher trois fois à l’étranger, à 281 km/h, à 260 km/h et à 250 km/h, sur des routes où la vitesse était limitée à 120 km/h», peut-on lire.