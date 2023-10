Des jeunes chicanent sa femme, il sort un revolver

À mi-chemin, le quadra suisse a écouté sa petite voix intérieure et réalisé qu’il était sur le point de faire une bêtise. Il a donc rebroussé chemin. C’était sans compter sur la verve des jeunes trublions qui se sont mis à insulter Etienne et sa femme. Piqué au vif, le quadragénaire s’est retourné et les a braqué avec son revolver à air comprimé. Apeurés, ceux-ci se sont éloignés.